Proč čekali tak dlouho, než se dali dohromady? Šárka Vaňková byla rychlokvaška, Petr Vondráček zas málo slavný Super.cz

Jak už jsme informovali, to, že jsou pár, vyšlo najevo při společném focení do kalendáře soutěže Anděl mezi zdravotníky, o kterém také v našem rozhovoru vyprávěli. Jejich první focení ani spolupráce to nebyly. Už před lety se potkali v jednom divadelním představení, muzikálu Adéla ještě nevečeřela. Petr hrál detektiva Nicka Cartera, Šárka půvabnou Květušku.

Jiskra ale přeskočila až při představení Presidenti, které spolu hrají ve Strašnickém divadle. "Já hraju premiéra, Šárka političku, která je moje milenka. A tam to přeskočilo," upřesnil Petr. "Přitom se známe pomalu dvacet let, kromě Adély Šárka účinkovala i v pořadu Hvězdy u piána," vypočítal. "Do Hádej, kdo jsem mě nepozval," vyčetla mu Šárka.

"Hvězdy ze SuperStar mě tehdy nějak nebraly. Musel jsem si počkat, abych se nespálil. Až trochu vychladne," odpověděl s nadsázkou. Ostatně Šárka měla v té době slavnější partnery, chodila například s režisérem Filipem Renčem (57) anebo zpěvákem Danielem Hůlkou (55), který získal i cenu Slavík.

"Ne, to on by o mě ani nezavadil. Péťa se mi vždycky líbil," svěřila Šárka během slovního pingpongu. "Já tedy vždycky věděl, že jsi hezká holka," složil jí poklonu Petr. "Nebyla prostě vhodná doba," míní zpěvačka, která navíc na téměř sedm let odjela do zahraničí.

Že žila na Slovensku s expřítelem Karolem Petr ani nezaznamenal. Po rozchodu se slovenským partnerem žila zhruba dva roky s muzikantem Richardem, rozchod s ním nám oznámila letos v březnu, když už dorazila na premiéru v Hudebním divadle v Karlíně právě s Petrem. "To jsem jen neměl s kým jít do divadla, bylo to přechodné období," smál se Petr. "To jsem mu byla dobrá," kontrovala Šárka.

Už vážně jsme si pak povídali o tom, co pár spojuje. Že jde o společný smysl pro humor bylo evidentní. Ten Šárčin si Petr nemůže vynachválit. "Je pravda, že se spolu hodně nasmějeme, je to takové koření. Ještě nikdy s nikým jsem se takhle nenasmála. My se doplňujeme, všechno si sedlo, i naše rodiny, Petrova dcera Anička. Všechno mi to přijde tak v pořádku. Strašně nerada bych to ale zakřikla," vyznala se Anička. Petr pak dodal, že v době, kdy se dali se Šárkou dohromady, byl několik měsíců po konci vztahu a se Šárkou otočil list a začal novou životní kapitolu.

Na závěr rozhovoru jsme probrali i jejich pracovní aktivity. Petr chystá koncerty s písničkami Elvise Presleyho, které vyvrcholí 19. ledna v pražském Divadle Hybernia. Šárka zase připravuje koncert s písničkami Ivety Bartošové, na němž bude vystupovat se zpěvaččinou poslední kapelou. ■