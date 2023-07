Od září už mohla mít doma prvňáka: Hana Mašlíková se ale rozhodla, že letos syna do školy nepovede

Hana Mašlíková Super.cz

Modelce a moderátorce Hance Reinders Mašlíkové (41) dělá největší radost syn Andreas. S manželem Andrém Reindersem budou v srpnu slavit jeho šesté narozeniny. Společně se ale rozhodli, že v září chlapečka do školy ještě nepovedou.

„Dali jsme odklad, tím, že je srpnový, tak by šel čerstvě šestiletý a je dost často nemocný, takový hubeňounký, tak jsme se rozhodli pro odklad,“ svěřila se Super.cz moderátorka s tím, že je celý po Hance.

„On se do školy těší, má to v té hlavičce nastavené tak, že se posune a bude už velký. Až zjistí, že se musí denně učit a dělat úkoly, tak ho to přejde. Myslím, že je víc po mně, miluje děti, chce být stále v kolektivu. Je hodně sportovně založený, pořád potřebuje vyvíjet nějakou aktivitu a vzhledově je také spíš po mně,“ prozradila Hana Mašlíková, kterou jsme potkali na tiskové konferenci letošního Muže roku.

Hanka je šťastně zadaná a spokojená ve svém manželství. Letošním finalistům ale fandí a stala se ambasadorkou soutěžícího číslo šest. „Kluci jsou strašně mladí oproti mně, já už bych nehledala v těchto vodách. Manžela bych nikdy nepřihlásila,“ řekla se smíchem Hanka, která se těší na léto, které stráví s rodinou.

„Poletíme do Turecka, je to hotel, který je vysloveně pro děti, a na to se moc těšíme. A pak něco po Čechách, protože máme nádhernou zemi a ráda trávím čas tady. A také trávím čas u bazénu u rodičů, tam jsme pečený vařený,“ dodala Hanka. ■