Je klip Miley Cyrus o románku jejího ex Liama s oscarovou herečkou? Všichni víme, že jsme se líbali jen jednou, řekla

Jennifer Lawrence Profimedia.cz

Prý měla aférku s manželem Miley Cyrus (30). Herečka Jennifer Lawrence (32) se proti tomuto drbu ostře ohradila, dle jejích slov to není pravda. S hercem Liamem Hemsworthem se prý sice jednou líbala, bylo to ale v době, kdy už nebyl v páru s Cyrus.

Oscarová herečka to řekla moderátorovi Andymu Cohenovi, který se jí na to zeptal. „Není to pravda, je to absolutní fáma. Všichni víme, že jsme se jednou líbali a bylo to roky poté, co se rozešli. Takže předpokládám, že šlo o náhodu,“ uvedla k videoklipu k písni Flowers. Ten podle fanoušků odkazuje právě k románku Lawrence a zpěvaččina manžel Liama.

Cyrus v něm zpívá, že si sama může koupit kytky, sama napsat své jméno do písku, sama si povídat i sama sebe držet za ruku. Klip vyšel v den Liamových narozenin, Miley v něm vystupuje mimo jiné ve zlaté róbě, v níž někteří vidí odkaz na zlaté šaty, které Lawrence vynesla na premiéru Hunger Games v roce 2012.



Ve franšíze hráli s Hemsworthem milence, sérii natáčeli v letech 2012-2015. Cyrus a Hemsworth byli manžely mezi lety 2018 a 2020. ■