Když je Jirka vyspalý, všichni jsou šťastní. Herec Jiří Mádl prozradil, jak si užívá roli otce

Už půl roku je Jiří Mádl pyšným tátou. Super.cz

„Cítím se výborně. Přišly do sebe dva moje nejkrásnější projekty. Syn František a film Vlny. Ten film teď trochu určuje to tempo a časový harmonogram, ale jsem se synem dost, užívám si to moc,“ svěřil se nám Jiří, se kterým jsme si povídali přímo na natáčení zmíněného filmu, který nás zavede do Československého rozhlasu v období pražského jara.

„Od prvního nápadu na tento film uplynulo nějakých 9 let. Mě nejdříve zaujala jedna situace, která se stala v rámci redakce tehdejšího rozhlasu a ta mě tak chytla, že jsem se začal informovat dál. Na těch historických událostech se krásně ukazují ty lidské příběhy,“ nastínil zlehka svůj film, který diváci v kinech uvidí na podzim příštího roku.

A když se vrátíme k jeho synovi, jak to má Jirka s nočním vstáváním? Vstává k němu jako tatínek i během noci? „Když s ním jsem, tak nemám problém k němu vstávat i v noci, ale prostě já se musím vyspat. Teď ty vlny mají přednost. Moje mamka vždycky o mně říkala, že když Jirka bude vyspalý, tak všichni budeme šťastní a platí to dodnes. Jinak jsem protivný, smál se herec a režisér. ■