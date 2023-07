Razantní změna image jí vyhovuje. Bibi z Ordinace dál zůstává blondýnkou

Marika Šoposká se po změně vizáže cítí skvěle. Super.cz

„Já jsem kdysi blond vlasy už měla, takže to pro mě nebyla úplná novinka a vlastně jsem se na to těšila. Předtím jsem rok točila v černých vlasech. Mám na to hezké ohlasy, lidem se to líbí a na léto je to hezký a mám tyto změny ráda. Je to rozmanité,“ svěřila se Super.cz.

My jsme si s herečkou povídali přímo na natáčení filmu Vlny, který napsal a režíruje Jiří Mádl. Příběh nás zavede do Československého rozhlasu v době Pražského jara. I po natáčení svých scén se herečka rozhodla, že k tmavé barvě vlasů se zatím vracet nebude. „Nevím, zdali zůstanu úplně blondýnkou, ale určitě si to nechám na čas světlejší. Baví mě to to teď.“



Marika se také pyšní štíhlou postavou, za tu vděčí dobrým genům a józe. „Cvičím ji tři roky. Nedělám to jen proto, abych vypadala dobře, to mám spíš geneticky dané. Moje maminka je také velmi štíhlá, tohle mám od přírody. Cvičím, protože mě to baví a čistí mi to hlavu,“ dodala Marika Šoposká. ■