Krásná Marie Jedličková reprezentuje Česko na světové soutěži krásy: Promluvila o náročných přípravách

Marie Jedličková je jednou z vítězek letošního ročníku soutěže krásy Miss Czech Republic. Foto: Super.czMiss Czech Republic/Regina Voronina a se souhlasem Marie Jedličkové

Jsou to necelé dva měsíce, co proběhlo finále prestižní soutěže krásy Miss Czech Republic. A jedna z vítězek již zamířila na světovou soutěž krásy Miss Supranational, která se koná v Polsku.

Krásná reprezentantka České republiky Marie Jedličková přiznala, že přípravy na světovou soutěž byly skutečně náročné.

„V posledních dnech byly přípravy velmi intenzivní, ať už se jednalo o trénování chůze či zkoušky nejrůznějších outfitů. Ty nejpodstatnější přípravy probíhaly do pozdních nočních hodin několik dní před odjezdem. Titul Miss Supranational Czech Republic jsem navíc získala teprve nedávno, avšak s pomocí ředitelky Taťány Makarenko, kreativního ředitele Sama Dolce a podpory rodiny věřím, že jsem naprosto připravená reprezentovat Českou republiku na této prestižní soutěži,“ svěřila se Marie pro Super.cz se slovy, že se konkurence na světové soutěži nebojí, naopak se soustředí na další možný vítězný titul.

„Věděla jsem, že musím velice rychle zkoncentrovat síly na další soutěž. To bylo pro mě asi nejtěžší. Neztratit koncentraci a zaměřit se na další cíl ve velmi krátkém časovém úseku. Na světové soutěži je konkurence obrovská a vyžaduje se perfektní připravenost. Teď mám jediný cíl, a to je získání korunky pro Českou republiku. Světová soutěž mi dává možnost ukázat svoje schopnosti a zároveň navázat kontakty a přátelství s dívkami z celého světa. Co se týče strachu a obav, tak si myslím, že vše bude probíhat podobně jako na finále Miss Czech Republic, kdy nakonec stres odpadl a celý večer jsem si neskutečně užila,“ prozradila výrazná blondýnka, jejíž výhodou je také skvělá angličtina, hudební talent nebo přirozený zápal pro dobrou věc.

„Myslím si, že je pro mě nejpodstatnější soustředit se sama na sebe a přípravu. S konkurencí jsem se naučila neporovnávat. Chci do toho dát celé své srdce. Každá dívka má svoji osobnost a má co nabídnout. Vyhraje ta, která bude po všech stránkách nejvýraznější,“ říká Marie Jedličková, která má velkou oporu také v rodině a partnerovi, který žije v zahraničí. „Celá rodina včetně přítele mě velmi podporuje a jsem za to moc vděčná. Tatínek mě dokonce odvezl autem na světovou soutěž do Polska,“ dodala. ■