Jitka Čvančarová a její nejvýraznější róby z Varů: Modrá zastínila červený koberec, smyslná fialová i kožich v létě

Nejdiskutovanější róby smyslné herečky Jitky Čvančarové Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

A to v modelu od slovenského návrháře Borise Hanečky, ve kterém zastínila i samotný červený koberec. Ač se róba setkala s mnoha posměšky a nevhodnými komentáři, sama Jitka Čvančarová přiznala, že se v modrých šatech cítila báječně.

„Připadám si v nich jako v nebi, samo nebe mi návrháře seslalo,“ pochvalovala si Jitka Čvančarová pro Super.cz. O několik měsíců později tuhle ikonickou róbu dokonce vynesla i na Českého lva.

Šarmantní herečka zazářila na karlovarském festivalu také v minulých letech. A to například ve fialové róbě s hlubokým výstřihem od Natali Ruden.

„Úplně jsem to takhle původně nečekala, ale nějak to tak u návrhářky vzešlo ze situace, že vybrala právě tyhle šaty. Asi si řekla, že je ze mne potřeba ukázat co nejvíc. A tak jsem šla i bez šperků, aby to vyniklo. A pak mám jako ozdobu svého muže," říkala Super.cz herečka.

Další výrazný model zvolila i v roce 2016, kdy zaujala v rafinovaném černo-zlatém modelu se španělskou krajkou. I když festival probíhá v letním období, tak se herečka nebojí obléct kožíšek, který zvolila v roce 2015 k bílé róbě od značky Emilio Pucci.

V galerii se podívejte na další modely, které krásná Jitka Čvančarová na filmový festival v Karlových Varech zvolila. ■