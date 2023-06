Radka Třeštíková předvedla své dokonalé pozadí a zvěčnila se nahá: Provokativní fotkou opět podráždila fanoušky

Radka Třeštíková Michaela Feuereislová

Třeštíková se pochlubila svou ultra štíhlou postavou zezadu. Na černobílé fotce předvedla svou nahou figuru a jediné, co na sobě měla, byly opravdu miniaturní šňůrkové kalhotky. „Ready to live with less,“ napsala Radka anglicky, což v překladu znamená připravená žít s málem.

A právě status a nahota podle některých k sobě příliš nesedí. „Já tyhle statusy nechápu! Vyfotit se polonahé, s ko*ama nebo zadkem venku a přidáte k tomu ‚moudro’. To je tak laciné,“ napsala jedna ze sledujících, na které si podporovatelé Třeštíkové smlsli s tím, že nemá spisovatelku sledovat.

„Nádherná ženská. Fakt. A klobouk dolů za péči, kterou sobě dáváte. Ale jste podle mě strop i bez fotek, jako jsou tyhle. A vím, že jsem brambora, co nejde s dobou, jen si stojím za názorem, že nahota patří jinam,“ stálo v dalším komentáři. „Aaaa, Radka se nám odemkla! Bude bavendo? Já doufám, že jo! Díky Radko, že jste tak ochotně převzala štafetu po Kačce Krystalové a bavíte celý národ. Díky díky,“ stálo v další zprávě.

Svým nahým tělem ale řadu fanoušků spisovatelka jako vždy potěšila a nešetřili chválou. „A tahle fotka je pro mě krásná a ženská, na rozdíl od zmalovaných silikonových hvězd na Instagramu,“ stálo v jedné ze zpráv. Nahotou spisovatelka prostě ráda provokuje, a to nejen na sociálních sítích. Za pár dní začíná karlovarský filmový festival, na kterém v loňském roce budila pozornost, a to svým odhaleným plážovým outfitem na červeném koberci. Uvidíme, zda se na festival vydá i letos a s čím přijde tentokrát. ■