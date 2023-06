Terryho z East 17 krátce před padesátkou nepoznáte: V Česku ho vozili ve Ferrari a hostili šampaňským

Pamatujete si Terryho z kapely East 17? Dva roky před padeástkou ho poznáte jen těžko! Světová star navštívila Prahu Super.cz

Anglický boy band, který milovaly v Evropě snad všechny ženy a dívky... Skupině East 17 se v 90. letech podařilo dostat až na samotný vrchol pop music a jejich hity House of Love, Stay Another Day nebo It's Alright si broukali fanoušci po celém světě. Ze čtveřice fešáků ve složení Brian, Terry, John a Blair už zbyl jen Terry. Sestavil novou partu, se kterou zpívá slavné hity kapely.

V nové sestavě se kapela objevila na oslavě výročí kasina ve Vestci. Přiletěli jen na otočku, druhý den už zamířili na další vystoupení. "Máme kolem stovky vystoupení každý rok. Loni jsme jezdili vánoční tour po Velké Británii. Jezdíme velká vystoupení, malá vystoupení, exkluzivní show jako dnes večer. Posledních deset let je to fantastické a pořád jedeme dál," prozradil Super.cz Terry Coldwell.

Z návštěvy Prahy byl nadšený. "Od chvíle, co jsme přistáli, jsme se měli skvěle. Je to absolutně úžasné. Přistáli jsme a hned odjeli VIP exitem, byla spousta šampaňského, celý den jsme jezdili v Hummerech a Ferrari. Nedá se popsat slovy, jak se tu o nás starali. Byl to krásný čas a vždycky se rádi vrátíme," dodal.

Terry za necelý měsíc oslaví 49. narozeniny. Jak se udržuje ve formě? "Skáčeme, jako by nám bylo osmnáct, ale když slezeme z podia, dají nám naše těla jasně najevo, že nám je padesát. To nás udržuje fit. Nemusíme chodit do posilovny," vysvětluje Terry.

Jak to má s bývalými hvězdami East 17? To se dozvíte v našem videu v exkluzivním rozhovoru s kapelou.

East 17 v klipu ke svému největšímu hitu Stay Another Day