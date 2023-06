„Pardon! Prsa jsou tu!“ Publikum pískalo, zpěvačka malér na festivalu vyřešila se smíchem

Becky Hill na festivalu v Glastonbury Profimedia.cz

Na stage Becky vyšla v minisukni, bikinovém topu a saku se stejným motivem smajlíků. Sako poté sundala. Začala skvělou show, kterou ale musela v jednu chvíli zastavit a přivolat k sobě asistentku. „Zdá se, že mám nehodu, tak trochu pikantní. Můžu to sundat? Pardon, Glastonbury... Nebyla by to Becky Hill, kdyby v tom nebyl nějaký malér,“ řekla zpěvačka omluvně.

Asistentce poté řekla, aby jí top roztrhla, otočila se k davu a oznámila: „Pardon! Prsa jsou tu!“ Následně se ozvalo pískání. „Nepískejte, že jsou tu i má prsa. No tak, je rok 2023! Všechny vás nechám zatknout!“ smála se zpěvačka.

Její nehodu dál nikdo neřešil, na sociálních sítích se objevily převážně pochvalné komentáře. Podle diváků zpěvačka předvedla skvělou a energickou podívanou. „Becky Hill je jednou z mála umělkyň na Glastonbury, kteří znějí naživo stejně dobře jako na nahrávkách,“ tweetoval jeden z přítomných.

Becky Hill a jedna z písní na festivalu v Glastonbury. Fanoušci milují její hlas