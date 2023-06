Známe podrobnosti svatby dcery Blaženy ze Slunce, seno... a pohádkově bohatého podnikatele Chlada. Budete se divit Super.cz

"Šaty mám vybrané, šijí se. To jsou veškeré přípravy, které by mohly probíhat. Ríša mi oznámil datum svatby, kde to bude, a vše organizuje on. Klobouk dolů," prozradila nám krásná Anna.

"Já už mám vše objednané a zaplacené," doplnil podnikatel s tím, že tradice, že veselku platí rodiče nevěsty, u nich nebude. "Tuhle otázku u Kánských nesmíš otevírat. Když jsem se zeptal, jaký bude věno, tak jsem se se zlou potázal. Ale já mám Annu, já jsem spokojenej," směje se.

"Já jsem to hlavní věno," doplnila Kánská, která je šťastná, že je oddá její tatínek. "Můj tatínek je starosta, ten nám slíbil, že nás oddá. Takhle to máme vymyšlený, pěkný fotky a obřad jen pro nás bude pak v zahraničí," dodala. ■