Martin Preiss (50) je novou posilou ZOO, ale ještě neví, zda bude hrát zlosyna. Mladší herci mu vykali

Martin Preiss a Šimon Bilina v seriálu ZOO FTV Prima

Martin Preiss (50) je novou posilou seriálu ZOO. Objeví se coby souputník Haďáka (Šimon Bilina) z dob jeho působení v Afghánistánu. Zahraje si postavu Martina "Martyho" Pivoňky, který nastoupí do oddělení marketingu.

„Márty je člověk, který působil s Haďákem v Afghánistánu, byl to velitel jednotky a mají spolu docela pevné pouto. Díky nabídce Haďáka se dostane místo Alberta do marketingu, protože spolu chtějí chviličku pracovat a strávit nějaký čas. Tím se začne v zoo etablovat a získávat kontakty,“ popisuje svůj nástup do seriálu Martin Preiss.

Herec má za sebou pár týdnů natáčení a vládne u něj spokojenost. „Věděl jsem, jak to tady chodí, a spoustu těch lidí tady znám léta. I tým v produkci, dělali jsme spolu na Krejzových, Sestřičkách, Dobrých zprávách… Zatím nevím úplně přesně, kam se moje postava vyvine. Jsou jisté náznaky, ale samozřejmě to nemůžu prozrazovat dopředu,“ tajemně naznačuje herec a přiznává, že to s těmi záporáky a kladnými hrdiny má tak napůl.

„Já bych ze své podstaty asi radši hrál ty hodný, ale děje se mi asi kvůli mému obličeji, že většinou hraju ty záporáky. Přiznávám ale, že se ti zlosynové hrají samozřejmě lépe. Lidi vás sice pak nemají na ulici rádi a říkají, že jste pěkná…. Obecně jsou ale záporáci výživnější a pro herce lepší,“ prozradil.

Sám ale neví, jak se jeho postava nakonec vyvine. „Může to být tak i tak. Myslím, že částečně záleží i na divácké přízni, protože podle toho, jak diváci budou tu postavu vnímat, tak možná, že i scenáristé se k tomu nějak postaví,“ míní.

Hodně času bude trávit před kamerou se Šimonem Bilinou (27), coby Haďákem, a Michaelou Pecháčkovou (19). „Neznali jsme se, ale oba dva jsou velmi milí tím, že jsou podstatně mladší než já. Byli velice vstřícní a pochopitelně mi na začátku vykali. Já jsem jim nabídl tykání, protože si nepřijdu tak starý, i když asi objektivně už to tak bude. To setkání bylo moc milé a doufám, že to na stejné vlně bude pokračovat i dál.“

O tom, že bude mít Márty v zoo ještě nějaké zásadní zájmy, není pochyb, jen jsou prozatím pod pokličkou. „Někdo mu padne do oka. Zaměří se na jistou osobu, ale kdo to bude, to si zatím nechám jako tajemství,“ uzavřel. ■