Nový pár českého šoubyznysu: Jsme spolu pár měsíců, prozradili Šárka Vaňková a Petr Vondráček

Šárka Vaňková a Petr Vondráček tvoří už několik měsíců pár. Herminapress

Přijeli spolu jedním autem, ubytovali se ve společném pokoji a pak spolu nafotili snímky do kalendáře soutěže Anděl mezi zdravotníky. Zpěvačka Šárka Vaňková (35) a zpěvák, herec a klavírista Petr Vondráček (47) se ostatně už dlouho znají, tak by mohli být jen kolegové a kamarádi.

Ale tak to není. "Pár měsíců už jsme pár," potvrdili svorně Super.cz. Více podrobností prozradili ve video rozhovoru, který vám brzy přineseme. Každopádně jim to sluší a na první pohled je z nich cítit zamilovanost. Společně se poprvé objevili už na premiéře muzikálu The Bodyguard, kde nám Šárka prozradila, že je čerstvě single. Dlouho to ale netrvalo.

První den soustředění vybraných zdravotníků, které vyvrcholí slavnostním finále poslední srpnový víkend v Náchodě, se do resortu Studánka sjely i další známé tváře, které akci organizátora Davida Novotného podpořily. Mj. Kateřina Kornová nebo Michaela Dolinová s Ivou Hüttnerovou a Davidem Suchařípou, kteří kromě focení do kalendáře odehráli v místním amfiteátru i divadelní představení. ■