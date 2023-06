Kazmův tajně natočený film za 72 milionů: První záběry ze střižny

Kazma se vrací ve filmu. Video: Onemanshow: The Movie

Po více než půlroční odmlce se na scénu vrací provokatér Kamil Bartošek známý jako Kazma (38). Chystá se do kin uvést celovečerní film. Kromě data premiéry o něm neexistují prakticky žádné dostupné informace, a nikdo tak necelé dva měsíce před premiérou netuší, o čem Kazmův filmový debut bude. To vzbuzuje spousty otázek.

Dle slov producentů se to diváci mají dozvědět až v kinech, k čemuž by mělo dojít 17. srpna. Celý filmový projekt provází přísná bezpečností opatření. Kazma na něm pracoval čtyři roky a náklady se vyšplhaly na 72 milionů korun.

„Je to velkolepé, je to šílené a je to film, který změní pravidla hry celé kinematografie,“ uvedl v oficiálním vyjádření majitel a ředitel Bontonfilmu Martin Palán. Ač je téma filmu stále tajné, venku je alespoň krátké video, které bylo pořízeno během výrobního procesu, pravděpodobně některým ze zaměstnanců postprodukčního studia. Jedná se o část traileru, který ještě nebyl v online prostoru oficiálně představen.

Ani přesto stále není úplně jasné, o čem film bude a na čem Kazma celou dobu pracoval. Spekuluje se také o tom, že Kazma stojí za tajemnými symboly, které se objevují po celém Česku. A to nejen na billboardech, ale také zdech. Šifra se objevila během videoprojekce turnaje Clash of the Stars nebo na festivalu Rock for People.

Samotný Kazma se v minulosti podílel na celé řadě mystifikací ve veřejném prostoru. Mezi jeho nejslavnější akce patří nabourání se do pořadu Prostřeno!, nastrčení falešného Jima Carreyho na galavečer Český lev nebo infiltrace na stadion finále MS v Rusku uvnitř kufru jednoho z výstavních vozů. ■