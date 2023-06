Tančit za střízliva je špatný nápad! Princ William bodoval u fanoušků, ti se těší, až bude králem

Princ William s fanynkami Profimedia.cz

S fanoušky se William a jeho žena Kate setkali během první zahradní party, kterou uspořádali s novými tituly - princ a princezna z Walesu. William procházel kolem zástupu fanoušků a s některými krátce pohovořil.

Britský Daily Mail nyní upozornil na tiktokové video, na němž je zachycen jeden ze „small talků“ prince.

Princ se ujišťuje, že se fanoušci mají dobře neboli dle svých slov dělá test kvality, a jedna z žen se jej následně zeptá, zda si užil korunovační koncert. Zdvořile odpoví, že „ano, děkuji“. Žena mu následně řekne, že jej viděla v televizi, jak tančil. Na to se princ začne usmívat a odpoví, že to snad ani nebyl tanec. „A jak víte, tančit za střízliva je špatný nápad,“ řekl s mrknutím oka. „Ale ne, byl to zábavný víkend,“ uvedl už vážněji.

Princ William a jeho test kvality

Příznivcům je princovo bezprostřední chování milé, díky němu patří k nejoblíbenějším členům rodiny. „Je to mistr v pokecu a je to milé a zábavné“, „Miluji tohoto muže a jeho rodinu. Je nohama na zemi a velmi zábavný“, komentovali uživatelé sociálních sítí video. ■