Nejvíc sexy německá hasička: Její „prsaté“ snímky jsou ve feedu hitem

Anike Ekina Profimedia.cz

Těm servíruje fotky, na kterých dominuje její poprsí, což jsou snímky, které mají v jejím feedu největší úspěch. Nechce ale být jen instagramovou modelkou. Ráda by se hudbě věnovala více, dle svých slov už byla připravena, ale pandemie covidu jí plány zhatila.

„Nahrála jsem pár songů a chtěla jsem začít jako saxofonistka, ale pak přišel koronavirus,“ řekla agentuře Jam Press. „Samozřejmě ale zůstanu věrná také své hasičské brigádě,“ dodala.

Anike svěřila, že měla dramatický příchod na svět. Narodila se přidušená, což jí v životě způsobilo několik potíží. „Nejsem hloupá, jen odlišná. Nejvíc potíží mám při mluvení,“ říká k tomu dnes. S tím, že v komunikaci se jí stává, že jí vypadávají slova, která pak složitě hledá. „Je pro mě obtížné ihned porozumět složitým pojmům a někdy mi dělá problém se jasně vyjádřit, aby mi ostatní rozuměli,“ vysvětlila.

Svěřila i to, že v dětství byla kvůli svému hendikepu šikanovaná, a dokonce i dnes se prý najdou lidé, kteří se jí kvůli tomu vysmívají. „Chci být otevřená a říkat, co mě zraňuje a co mě zároveň dělá silnější,“ dodala. ■