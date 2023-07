Vysekaná postava v plavkách a krásná přítelkyně po boku. Cristiano Ronaldo si dovolenou umí užít

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez Profimedia.cz

A nebyl by to portugalský fotbalista, kdyby se nepochlubil svou vysekanou postavou v plavkách. Samozřejmě po boku své krásné přítelkyně, které to v plavkovém úboru také moc slušelo.

Hvězdný vypadá skvěle.

Obletovaný pár si na jachtě dopřává relax společně s celou rodinkou. Útočník saúdskoarabského klubu An-Nassr FC vychovává s Georginou celkem pět dětí.

Společně mají pětiletou dcerku Alanu Martinu a ještě roční Bellu Esmeraldu. Z dřívější doby má fotbalista třináctiletého Cristiana Jr. a šestiletá dvojčata Evu Maríu a Mattea. ■