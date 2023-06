Dcera Johnyho Deppa ukázala bradavky: Z pikantních erotických scén je divákům stydno

Kontroverzí seriál The Idol opět provázely lechtivé scény. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kontroverzní seriál The Idol od HBO má za sebou další díl, který byl stejně kontroverzní a lechtivou podívanou jako u předchozích epizod.

Hlavní hrdinku Jocelyn ztvárňuje dcera Johnnyho Deppa (60) a Vanessy Paradis (50), modelka a herečka Lily-Rose Depp (24), která se pikantních scén rozhodně nebojí.

Objevují se zde scény, kde je nahá, masturbuje a zároveň se při tom škrtí, nebo jí někdo obmotá šerpu kolem hlavy, aby jí omezil dýchání. Celý seriál doprovází také oplzlé dialogy a někteří diváci dokonce přiznali, že tohle dílo sledují s ostychem.

"Musím se přiznat, že se na tento seriál koukám s ostychem," napsala jedna fanynka na sociálních sítích.

V seriálu hraje také zpěvák The Weeknd, který si s Lily-Rose střihl spoustu nejen odvážných scén, které fanoušci spíš kritizují.

"Bolí mě se na to dívat. Nemyslím si, že to vydržím do konce. Tohle herectví je dno," kritizuje jeden z diváků.

V nové epizodě se herecké duo oddalo vášnivému momentu, při kterém herečka odhalila i své poprsí, které už však fanoušky seriálu nepřekvapí. Podívejte se, co ukázala Lili-Rose Depp tentokrát. ■