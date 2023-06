Místo odpočinku stěhování: Rosnička z Novy má pár dní do porodu, syna už bude vychovávat v novém

Simona Šimková Foto: Se souhlasem S.Šimkové

Rosnička TV Nova Simona Šimková má pár dní do porodu. Termín má mít příští týden v pátek, tedy 7. 7. O víkendu si dokonce myslela, že už očekávaný okamžik nastal a rozjede se do porodnice. Syn ale zůstává ještě v bříšku.

S diváky se rozloučila na televizních obrazovkách před deseti dny, klid před porodem jí ale nenastal. Se svým přítelem Janem Cahou zahájili akci 'kulový blesk'.

„Hned druhý den ráno už u nás byl stěhovák a zahájili jsme přesun do nového bydlení. A člověk by neřekl, kolik toho doma vlastně má a jak náročné to je všechno zabalit a poté opět vybalit – natož s takovým pupíkem. No, říká se, pokud chceš porodit, běž uklidit nebo pověsit záclony. Na mě to naštěstí nefunguje, a ještě jsme stále dva v jednom,“ řekla s úsměvem Super.cz.

Simona tak místo odpočívání vybaluje a zvelebuje nové bydlení pro rodinku „Pro mě je vlastně celý život nejlepší odpočinek ten aktivní, tak mi to nějak sedí i teď. Mám štěstí, že i 9. měsíc těhotenství mi dovoluje fungovat tak, jak jsem zvyklá, tak snad to i s miminkem půjde tak hladce jako celé těhotenství,“ věří Šimková. ■