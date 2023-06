Největší muzikáloví fešáci chystají velkou show: Přiznali spory i zájem fanynek, které se pro ně svlékají

Nejstylovější rozhovor Petra Ryšavého, Josefa Vágnera a Jana Kopečného Super.cz

„Čeká nás velmi zásadní životní věc. To, že se někdo rozhodne udělat koncert v prostorech O2 universum, není jen tak. Chceme tím také velmi poděkovat fanouškům,“ svěřil se Josef Vágner pro Super.cz s tím, že koncert proběhne 2. listopadu 2024.

Umělci nám prozradili, jak takové přípravy probíhají, ale také se svěřili, že mezi nimi občas vypukne nějaký spor.

„My jsme na to rozhodování ve třech, ale tím, že za sebou máme šestičlennou kapelu, popřípadě dvanáctičlennou, když je velká parta. Tak my si s klukama něco vymyslíme, nemálo se o to pohádáme. Mezi klukama z kapely si řekneme finální návrh a oni řeknou dobrý, tak to uděláme ještě trochu jinak. Ale tím, že je nás na to tolik, tak z nás vždy vykřešeme to nejlepší. Vždy to řešíme spolu a mnohdy se také hádáme,“ svěřil se Petr Ryšavý s úsměvem.

Jan Kopečný, Petr Ryšavý i Josef Vágner patří bezesporu mezi nejpohlednější české muzikálové herce a zpěváky. I proto mají spousty fanynek, se kterými mají plno úsměvných zážitků.

„Občas přichází různé nabídky, které člověk nechce jen tak odmítat. Není to vyloženě intimní záležitost. Někdo vám přinese domácí výrobek a říkáte si, jo, ono to asi bude dobrý, ale vždy na to člověk nemá chuť. A takových věcí jsou spousty. Samozřejmě už přiletěly nějaké podprsenky, kalhotky, a klidně je házejte dál. Do pražské haly O2 universum si jich klidně přineste igelitky,“ vzkázal Honza s úsměvem.

Josef Vágner i Petr Ryšavý potvrdili, že se s negativními zážitky zatím nesetkali.

"Myslím si, že mluvím za všechny, že nemáme negativní zážitky. Naopak, máme pozitivní zkušenosti. Napadá mě, že člověk zmíní na sociálních sítích, že mám něco rád a druhý den večer na koncertě dostaneme při autogramiádě balíček, kde ta zmíněná věc je. To znamená, že to ten člověk musel vidět, někde to koupil, zabalil, přinesl, a ještě si vystál frontu, aby nám to dal. Klepu za to, že jsou ty dárky hezké, milé a chutné,“ dodal Petr se slovy, že si přízně fanoušků celá skupina velmi váží. ■