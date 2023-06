Z Dominiky Gottové je padesátnice: Takhle nejstarší dcera Karla Gotta jubileum oslavila s manželem

Dominika Gottová s manželem Timem Foto: archiv D. Gottové - se souhlasem

„První oslavu jsem měla s kamarádkou už čtvrtek, byly jsme v úžasné čínské restauraci na hotpotu, což je takový horký kotlík. V sobotu jsme byli s přáteli na grilovačce na chalupě u Helsinek a dnes jdeme s Timem do luxusní steakové restaurace,“ prozradila Dominika, která si žádné velké materiální dárky nepřála.

„Pro mě je důležité hlavně zdraví a dobrá fyzická kondice. Mít kolem sebe fajn lidi. To ke štěstí stačí. S Timem jsem teď spokojená, tak si přeji, aby nám to vydrželo co nejdéle,“ řekla Super.cz Gottová, která chce začít více sportovat a makat na sobě.

Po eskapádách, které v posledních letech zažila, žije nyní spokojený život ve Finsku se svým mužem, se kterým si dali druhou šanci.

Do Prahy pravidelně létá za svou maminkou a cestu do Česka plánuje na letošní září. „Jsem s ní v každodenním kontaktu, takže mi popřála po telefonu. Maminka se drží a dělá mi radost,“ svěřila se Dominika, která se svým mužem nedávno založila firmu a umělecky ho zastupuje. „Moc mě to baví a jsem ráda, že jsem pánem svého času,“ dodala Gottová. ■