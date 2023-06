Kuchařka Blaženka z Četnických humoresek vypadá fantasticky: Vitální herečka promluvila o práci a létání na Mallorcu za rodinou

Kuchařka Blaženka z Četnických humoresek Vlasta Peterková Super.cz

Během léta ji tak čeká účinkování v představení Noc na Karlštejně, které hraje už dvacet let. „Mám úžasnou roli a mám ji už dvacet let. Ofku jsem začala hrát v Karlínském divadle, v tomhle nastudování je spousta lidí, co to hrálo na premiéře v roce 2003, takže máme výročí,“ svěřila se Super.cz herečka, která bude představení hrát na letních scénách českých zámků.

Naplánovaný má také odpočinek. Rodinu má herečka na slunné Mallorce, takže plánuje také týden u svého syna, snachy a vnuka. „Mám to rozdělené tak, abych si odpočinula. Odjíždím na týden za rodinou na Mallorcu, abych měla nějaké volno před tím maratonem,“ svěřila se Vlasta Peterková s tím, že se snaží letět za rodinou vždy, když je to možné.

„Teď mám naštěstí dost práce, v divadle a dabingy, naposledy jsem tam byla na tři dny, ale byla jsem ráda i za ty tři dny. Je to tam krásné. Moc sem nelítají, nemají čas. Můj vnouček tam chodí na mezinárodní školu a syn a snacha se o něho starají a mají spoustu aktivit, tak to nechávají na mně,“ prohlásila představitelka Blaženky z Četnických humoresek s tím, že jí dělá velkou radost to, že ji na ulici lidé stále poznávají a spojují si ji s rolí z oblíbeného seriálu. ■