Honím formu! Herec Jiří Langmajer začal pracovat na své postavě a fyzičce

Oblíbený herec Jiří Langmajer (57) se pustil do natáčení seriálu Chataři ze Švihova, který se objeví na platformě prima+. „Hraji jednu z rolí, kterou napsal a režíruje Michal Suchánek (57) a jsem za to velmi šťastný,“ neskrýval své nadšení.

S příchodem léta bude mít volnější diář, za což je stejně jako jeho žena Adéla Gondíková (49) rád. „Léto pracovní nebude, je to super, ale stálo mě to hodně sil to všechno zařídit, abych měl volno,“ svěřil se Super.cz.

Volno využije k tomu, aby začal pracovat na své postavě a fyzičce.

„Jedeme s klukama chodit po horách, tak musím zabrat. Poslední měsíce jsem jen pracoval a neměl na nic čas, až jsem z toho onemocněl. Tak honím formu,“ nechal se herec slyšet na sociální síti, kde už ukázal, jak začal běhat a jak si užívá slunného počasí u moře. ■