Lucie Šlégrová nemá štíhlou figuru zadarmo: Celý život skoro nejím, musím se hodně omezovat, přiznala

Lucie Šlégrová nemá štíhlou figuru zadarmo, musí se hodně omezovat.

Šaty pro nevěstu oblékla už mnohokrát, dvakrát z toho v soukromí, a stále ji to baví. Lucie Šlégrová (41) dokonce prozradila, že by ráda obnovila slib s druhým manželem Jiřím Šlégrem (52). Prý za dva roky, až budou mít desáté výročí svatby.

"Tím, že jsem svatebky chodila mockrát a dvakrát jsem se vdávala, myslela jsem si, že už nebudu mít tendenci říct, že bych se ještě vdala. Ale fakt bych se ještě vdávala, ale za stejného chlapa. To obnovování manželského slibu teď hrozně frčí. Líbilo by se mi, že by si to užil i náš společný syn," smála se na přehlídce svatebních šatů v rámci teplického Czech Fashion Weeku.

Ve svatebních šatech zdůrazňujících štíhlý pas to Lucce seklo, přiznala ale, že postavu rozhodně nemá zadarmo. "Zvlášť po té čtyřicítce s tím bojuju. Celý život skoro nejím, tedy musím se hodně omezovat v jídle. Když jsem byla mladší, tolik mi to nevadilo, protože jsem nebyla žádný gurmán. Zato teď bych nejraději sežrala všechno, co vidím, všechno se mi líbí, chtěla bych to ochutnat," svěřila.

"Samozřejmě jím, ale musím to vybalancovat, protože nejsem typologicky vychrtlý typ modelíny, na které se na přehlídkách obdivně dívám. Mohou si dát pět knedlíků a nic. Já se musím prostě celý život hlídat, ale relativně jsem si na to zvykla," uzavřela. ■