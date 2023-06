Miss Slovensko se stala Daniela Vojtasová. Není nejkrásnější a není to žádná královna krásy, šokoval šéf soutěže

Daniela Vojtasová je novou Miss Slovensko. Zaujala půvaby, ale i svou osobností. Profimedia.cz

„Tentokrát to není ta nejkrásnější, není to žádná královna krásy, Miss Slovensko se stává finalistka s číslem 12 Daniela Vojtasová,“ řekl ředitel Michael Kováčik během vyhlašování vítězky s tím, že porota vybrala dívku, která si to podle nich zasloužila nejvíc.

I. Vicemiss se stala Petra Siváková, II. Vicemiss pak Sonja Kopčanová. Speciálně pak byla ještě zvolena dívka, které pojede reprezentovat Slovensko na světovou soutěž Miss Universe, tou se stala Kinga Puhová.

Jak už jsme zmínili, soutěž Miss Slovensko letos přišla s novou ideou a krédem, které zní: Nehledáme ideál krásy, ale osobnost. A přestože byla finálová dvanáctka plná nádherných mladých žen, na první pohled se dost věcí změnilo.

„Tento ročník je pro nás skutečně důležitý a bude zároveň velmi těžký. Jsme připraveni obhájit naše ideje a zaměření soutěže na hledání osobnosti,“ řekl k novému pojetí soutěže její ředitel Michael Kováčik. A jak si předsevzal, tak se i stalo. Porota se zaměřila nejen na zajímavý vzhled finalistek, ale i jejich aktivity a celkové vyzařování jejich osobnosti. ■