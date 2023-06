Playmate a komička z pořadu Na stojáka se vdala. Adéla Elbel byla krásná nevěsta

Adéla Elbel se vdala. Foto: archiv L.Pavláska/Profimedia/Super.cz

Jsou to už dva roky, co se komička Adéla Elbel svlékla pro časopis Playboy. Tehdy naplno dokázala, že se pyšní štíhlou postavou jako proutek a tím padla do oka spoustě mužů. Měli ale smůlu, už tehdy byla komička zadaná a od soboty je dokonce vdanou paní. Provdala se za svého přítele Michala Rožka. A jak nedávno Super.cz přiznala, právě ženich svatbu hrotil více než ona.

„Svatba bude velká, protože můj kluk to má rád. Já míň, ale těším se. On by to chtěl mít velké a opravdové a já bych nejradši chtěla utéct. Ne od svatby, ale od té vřavy,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz Adéla.

Nevěstu na internetu propálil jejich kamarád, komik Lukáš Pavlásek (44). Nevěsta na sebe vzala krásné bílé šaty, díky kterým vynikala i její potetovaná ruka a záda. Na následnou veselku už zvolila pohodlnější šaty s bronzovým nádechem. Manželé také mají už několik měsíců jasno, kam vyrazí na líbánky.

Původně to mělo být na Balkán, ale nakonec se rozhodli, že vyrazí na portugalský ostrov, který je u Čechů aktuálně velmi v módě. „Chtěli jsme chodit po horách v Bulharsku, ale to nebylo tak sexy, tak jedeme na Madeiru. Sice taky chodit po horách, ale zní to víc sexy,“ smála se nedávno Adéla během našeho rozhovoru.

■