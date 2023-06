Půlka prsou půjde pryč: Krásná Natálie Kočendová podstoupí zmenšení svých čtyřek

Krásná Natálie Kočendová podstoupí zmenšení svých čtyřek. Super.cz

"S postavou spokojená nejsem, to jsem nebyla vlastně nikdy. Ale možná budu spokojenější za dva měsíce, protože jdu na zmenšení prsou. Přijde mi, že když jsem zhubla, už jsou na postavu moc velká a nevypadá do dobře. Půjdou malinko dolů, asi o polovinu. Možná pak půjdu víc fashion přehlídek a otevře mi to dveře zase někam jinam, " prozradila Super.cz.

Pozastavili jsme se nad tím, že se pro operaci rozhodla v létě, kdy je horko a není ani moc komfortní se pařit ve zpevňující podprsence. A ani koupání po zákroku nepřipadá v úvahu. "Rozhodla jsem se pro nejlepšího doktora u nás, u kterého se čeká hodně dlouho, takže když mi dal termín na srpen, vzala jsem ho," vysvětlila s tím, že z její plánované operace není moc nadšený její přítel David, nicméně své rozhodnutí kvůli němu nezmění. ■