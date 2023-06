Roman Vojtek bude čtyřnásobný otec. Jeho manželka Petra je těhotná

Roman Vojtek bude mít další dítě. Foto: Se souhlasem P. Vojtkové

„Fakt jsem chtěla letos rýsovat do plavek, ale nějak to pořád nebylo vidět. Teď už víme proč. Malinká dušička si nás vybrala a my se na ni s láskou moc těšíme. Náťa bude velkej brácha. Já dvojnásobná maminka, maceška a Roman čtyřnásobný otec, bude sranda,“ pochlubila se Petra Vojtková, jež má s Romanem syna Nathaniela (2,5).

Vojtek má z prvního manželství ještě syna Benedikta (8) a dceru Editu (13). Samotný Vojtek na manželčin vzkaz reagoval vtipně. „Jé, to je překvápko. A proč jsi mi to neřekla?“ smál se budoucí čtyřnásobný taťka. ■