I velké holky mohou chodit jako anorektičky: Nejkorpulentnější česká moderátorka oblékla růžové legíny do půlky stehen

Aneta Christovová miluje barevné modely. Profimedia.cz

"Chci ukázat velkým holkám, že mohou chodit oblečené jako anorektičky. Jsem velká a co jako," řekla Super.cz s úsměvem Aneta, která to rozjela i s barvami. Fialové vlasy, růžové legíny, i zářivě žluté kecky. To vše ji zdobilo.

Vypadala, že se vystrojila spíše na běh, než na večírek. "Kdybych běhala, tak se tělo nezastaví další měsíc, jak se bude klepat," směje se. Barvy si užívá. "V mládí jsem chodila úplně černá, tak teď to rozjíždím s barvami. S přibývajícím věkem mám barvy zkrátka ráda. A hlavně East 17? Jsem tématická," dodala na párty, na které vystoupila legendární chlapecká skupina z 90. let. ■