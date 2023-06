Kadeřnice korpulentní české moderátorce úplně odpálila háro. Mám půlku vlasů, brutální chemikálie mi je zničily

Aneta Christovová má nepříjemný zážitek z kadeřnictví. Super.cz

Moderátorka Aneta Christovová toužila po zářivě fialových vlasech, ale to netušila, co nastane. Kadeřnice při odbarvování nezvolila šetrnou metodu a Aneta přišla o polovinu vlasů

"Je to tak, odpálila mi vlasy. Bohužel, aby to chytlo na tuhle fialovou, tak se to muselo úplně odbarvit. Dávala mi chemikálie tak pořádně, až mi to vypadalo. Vepředu mám ofinu, půlka vlasů v háji," řekla Super.cz Aneta Christovová, která proto s fialovou nepokračuje a nahoře už má svoji hnědou barvu.

"Něco se ztrácí s věkem. Někdo kila, někdo vlasy," dodala na výročí casina ve Vestci Aneta. A co na její proměny říká její partner fyzioterapeut Prince? "Princovi je to jedno. Jen plešatou by mě nedal. Řekl mi, že dokud budu mít vlasy, je mu to jedno," dodala Christovová. ■