Pořádně žhavá módní show: Budková a Schicková ukázaly i klíny v miniaturních kalhotkách

Kristýna Schicková a Tereza Budková ukázaly klíny v miniaturních kalhotkách. Michaela Feuereislová

Tady nešlo ani tak o dekolty, ale spíš o rozparky. A módní návrhářka Zuzana Lešák Černá to dobře věděla. Na brněnském hradě Špilberk, kde probíhala velká módní událost, Fashion Night Brno, modelky vynesly róby, v nichž ukázaly partie těla, které obvykle vídají je jejich partneři.

Nejodvážnější kousek Zuzana oblékla Tereze Budkové (32). 1. vicemiss soutěže krásy Česká Miss z roku 2009 vynesla róbu, jejíž rozparek sahal až do pasu. Bez speciálních kalhotek, které byly ovšem miniaturní, jak můžete vidět v naší fotogalerii, by se neobešla. Jinak by odhalila intimní partie, které ukazuje jen doma dlouholetému příteli Ondřeji Pavelcovi.

V podobném duchu se nesla i róba, kterou na mole představila sestra fotbalisty Patrika Schicka, modelka Kristýna Schicková. Maminka synů Elliota a Liama, jehož porodila teprve před osmi měsíci, má zpět štíhlounkou postavu, a tak si takové kousky klidně může dovolit. ■