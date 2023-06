Taťána Kuchařová odstartovala plavkovou sezónu. Modelka fanouškům ukázala svůdné křivky

Táňa Kuchařová Foto: Se souhlasem T. Kuchařové/Michaela Feureislová

Blonďatá kráska nyní našla chvíli volného času, a tak i ona mohla zahájit plavkovou sezónu. „Cestuji během roku dost, pracovně i soukromě, tak si teď užívám začátek léta na chaloupce v mojí domovině. Kolo, plavání, večery u ohně pod hvězdami a rozkvetlou lípou. Je to pohoda. Miluji to,“ svěřila se Táňa Super.cz.

Táňa se tak ukázala fanouškům v bikinách a hned obdržela pochvalné zprávy. Na vavřínech ale neusíná a ví, že na postavě je stále potřeba makat. „Dala jsem se víc na kolo, za pár týdnů fotím novou kampaň pro mou navrženou fashion kolekci. Produkce je v Hamburku a Berlíně, tak se jízdou na kole udržuji, a také plavu, tím si čistím i hlavu.“

Během mediálně bouřlivého období měla plné ruce práce se svou nadací, která oslavila patnáct let. „Je to velký kus práce. Je to cesta, pokora k životu. Jsem obrovsky vděčná za všechny, kteří v pomoci seniorům vidí smysl a pomáhají nám v našem poslaní,“ dodala Taťána Kuchařová. ■