Sandru Novákovou pokousal pes v obličeji: Herečka ukázala poraněnou tvář

Sandru Novákovou pokousal v Chorvatsku pes.

Ani v Chorvatsku nezapomíná na své fanoušky, kterým posílá slunné pozdravy. Avšak nedávným příspěvkem své příznivce spíš vystrašila. Sandra totiž sdílela snímek, na kterém má viditelně poraněný nos. K fotografii také uvedla, že ji napadl pes moderátorky Ivany Kulhánkové, se kterým se mazlila. Ivanin buldoček prý vydával podivné zvuky, když mu "pusinkovala hlavičku."

Dle Ivany nešlo o nic neobvyklého. „Jo, to on úplně zbožňuje! Přesně takhle reaguje, když se mu něco líbí,“ odpověděla Sandře kamarádka. Jenže opak byl v tomto případě pravdou.

„Hm, tak určitě. Francouzský buldoček měl evidentně jiný názor,“ napsala herečka s úsměvným smajlíkem a slovy, že je v pořádku a rána po kousnutí se již hojí.

„No jo no, zvířátka mají svou hlavu. Ať se to brzo zahojí,“ povzbudila Sandru jedna z fanynek. „Já myslel, že to bylo nějaké maskování pro natáčení,“ uvedl další sledující s překvapením. ■