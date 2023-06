Pavlína Pořízková přijela do Česka představit nejen svoji knihu: Pochlubila se i novou láskou, slavným producentem

Pavlína Pořízková přijela do Česka představit svoji knihu i novou lásku. Super.cz

"Moje první knížka byla pro děti, o švábovi v New Yorku, druhá byla román Léto modelky a tuhle bych nenapsala, kdyby mi to nenavrhla Maria Shriver. Chtěla, abych napsala knížku tak, jak píšu na Instagram. Ten píšu zadarmo a na knížce vydělám trochu víc než nula," prozradila, že ji oslovila novinářka a vydavatelka a také exmanželka Arnolda Schwarzeneggera (75).

"Psala jsem ve svém stylu o stárnutí, ženské kráse, taky o smutku, manželovi, který umřel, finančních problémech. Nebo o tom, jaké to je být sama, nemít partnera, když jste celý život zvyklá, že s někým jste. Prostě o věcech, co se nám stávají, když je nám padesát plus," svěřila Super.cz Pavlína, která je velmi inspirativní právě i svým účtem na sociálních sítích, kde postuje své přirozené snímky, protože se nevkládá do rukou zkrášlujících odborníků a plastických chirurgů.

"Od patnácti jsem měla kariéru, kdy jsem byla jako jablko v misce. Nebyla jsem člověk, ale věc. Sice hezká věc, ale když jste věc, tak vás nikdo neposlouchá, nikoho nezajímá, jestli máte duši. Tím, že teď mám vrásky a vypadám jako normální člověk, žena, které je osmapadesát, mě lidi poslouchat začali, protože už pro ně nejsem bohyně na Olympu. To mám radši, než aby mě někdo obdivoval. Toho už mám plné zuby," přiznala.

Proto je ráda, že i její nový přítel si ji nenašel jen kvůli kráse. "Říká mi, že jsem nejchytřejší, nejvíc srandovní, unikátní. Ale samozřejmě taky nejkrásnější žena na světě," smála se Pavlína, kterou si partner získal i svým smyslem pro humor.

"Budeme spolu teď pět měsíců," zářila Pořízková, která se svému příteli rozhodla ukázat svoji rodnou zemi. Co všechno mají na programu, a to včetně karlovarského filmového festivalu, nám prozradila v našem videu. A svěřila také, jaká česká slova už se Jeff naučil. ■