Nela Slováková odhalila na párty celý zadek: Do města bych v tom nešla, ale mám ráda extravaganci, prohlásila

Nela Slováková odhalila na párty celý zadek. Super.cz

"Ukazuju něco, co bych v běžný den neukázala. Určitě bych takhle nešla do města. Ale od toho jsme na Fashion Night, což je událost otevřená velkým módním výstřelkům, tak jako jsem vlastně i já zezadu," vysvětlila Nela, které model navrhla stejně extragantní návrhářka Debbie Brown. "Poslala mi obrázek modelu a napsala mi, že je to přesně pro mě," doplnila.

"Já i když nechci být nejvíc vidět, tak jsem. Někdo mě vnímá negativně, někdo pozitivně, což je mi celkem jedno. Mám prostě výstřednost ráda. A cítím se v tom pohodlně. Když začal trochu foukat vítr, tak mi foukal úplně všude, takže se nepotím," byla spokojená Nela. ■