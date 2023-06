Velkolepé a šílené. Kazma šokuje tajně natočeným filmem za 72 milionů. Projekt provází bezpečnostní opatření

Lidé spekulují, že Kazma stojí za tajnými symboly, které se objevují po celém Česku. Foto: Super.cz/Bontonfilm a se souhlasem čtenáře Super.cz

Náklady na film se podle producentů vyšplhaly na 72 milionů korun a tvůrci slibují unikátní podívanou, jakou tahle země v kinech ještě nezažila.

Jeho slavné kousky a skandály trhaly na internetu miliónové rekordy v počtu zhlédnutí a ohromovaly diváky svou drzostí. Mezi jeho nejslavnější akce patří nabourání se do pořadu Prostřeno, nastrčení falešného Jima Carreyho na galavečer Českých lvů nebo infiltrace na stadion finále MS v Rusku uvnitř kufru jednoho z výstavních vozů. Teď přichází Kazma se svou legendární ONEMANSHOW v plnohodnotném celovečerním formátu a podle svých slov se chystá zbourat česká kina.

Oficiální informace jsou minimální, není jasné, o čem film bude, a sám Kazma tvrdí, že se to diváci dozví až v kinech. Neexistují zatím žádné veřejně dohledatelné informace o obsahu, hercích, ani štábu, který film natáčel.

"Je to velkolepé, je to šílené a je to film, který změní pravidla hry celé kinematografie. Nic podobného tady ještě nikdo nikdy neudělal. Řadě lidí vyrazí dech, víc k filmu nemohu říct," uvádí v oficiálním vyjádření majitel a ředitel Bontonfilmu Martin Palán.

Na čem Kazma a jeho obávaný tým pracovali déle než 4 roky, koho zase napálil a o jak velký skandál půjde tentokrát, mohou Kazmovi fanoušci pouze spekulovat. Celý projekt provázejí zvláštní bezpečnostní opatření, celovečerní podoba internetového fenoménu budí velká očekávání a má nakročeno na filmovou událost roku.

Lidé také velmi spekulují, že právě Kazma stojí za tajemnými symboly, které se objevují po celém Česku. A to nejen na billboardech, ale také zdech. Tahle na první pohled šifra narušila i videoprojekci turnaje Clash of the Stars nebo festivalu Rock for People. V Lysé nad Labem se pak přes noc zjevil záhadný betonový monument s tajemnými symboly, který zaskočil místní obyvatele. ■