Zorka Hejdová o práci influencerky: Najímám si tým lidí, řekla a prozradila, kolik stojí její čas

Zorka Hejdová také prozradila, kolik stojí její čas Super.cz

„Bylo to postupné. Měla jsem Instagram, když ho tady ještě nikdo neznal a používala jsem ho na úpravu fotek, což mi dnes přijde vtipné. Neberu to tak, že by mi to ze dne na den změnilo život, ale určitě je výraznou součástí mého života a práce a stále mě baví,“ svěřila se Zorka pro Super.cz s tím, že je práce influecerů náročnější, než se může leckomu zdát. Dokonce nám popsala, jak některé ze svých spoluprací vytváří.

„Nerada o tom mluvím. Někdy to z úst různých influencerů zní, že si stěžujeme. Já si nemyslím, že je to těžká práce, ale náročné to je. Není to o tom, že si vyfotíte něco v obýváku a je to hotové. Ta úroveň zahraničích influencerů, od kterých se inspirujeme, je velmi vysoko nastavená. Když mám spolupráci, tak to znamená, že si najmu celý tým. Mám kameramanku, fotografku, vizážistku. Vymyslíme koncept i scénář, jak má to video vypadat. Myslím si, že je fajn to takhle dělat, ale zároveň se z toho nesmí vytratit nějaká autenticita,“ prozradila svůj recept Zorka, která má na sociálních sítích značný vliv. Tomu pak odpovídá také odměna, kterou za vynaložený čas a práci dostává.

„Je to subjektivní, záleží na rozsahu kampaně. Vybírám si značky, pod které se chci podepsat a sama je využívám roky, bez ohledu na to, zda jsme ve spolupráci nebo ne. V tomto mám svědomí čisté. Kdybych měla být konkrétní, tak u jednorázové spolupráce je to v řádech desítek tisíců,“ svěřila se.

Na sociálních sítích je aktivní také její manžel Míra Hejda (39), se kterým si do tohoto řemesla nijak zásadně nefušují. I proto mezi nimi v tomto ohledu žádné neshody nevznikají.

„Neshody kvůli tomu nejsou. Pokud si pomáháme, tak v ohledu názoru a jiném pohledu na věc, který je vždy důležitý. Ale taková ta škatulka, že bych z něj dělala instamanžela, který kolem mě musí běhat a fotit mě, tak to ne. On to nikdy neměl rád a já nechci svého partnera do toho nutit. Často to vidím, klobouk dolů pánové. Ale Míra není ten typ, já mám většinou někoho, kdo mi to fotí, točí nebo si to vyfotím sama a nikoho tím neobtěžuji,“ dodala Zorka Hejdová na akci k blížícím se Czech Social Awards. ■