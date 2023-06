Tenhle pohledný Jugoslávec byl východoněmeckým konkurentem Vinnetoua. V NDR byl za hvězdu

Gojko Mitić hrál ve filmu Synové Velké medvědice. Profimedia.cz

Romantickou představu o indiánech prohánějících se na koních prériemi jsme my, Evropané, získali především díky německému spisovateli Karlu Mayovi. V USA ale postavu Vinnetoua (až na malé výjimky) neznají a většina původních obyvatel by nad příběhy o jeho sbratření s Old Shatterhandem kroutila nevěřícně hlavou.