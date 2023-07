Domácnost už sdílí jen ve dvou: Sabině Laurinové se ve dvaceti letech z domu odstěhovala starší dcera

Sabina Laurinová Super.cz

„Podařilo se mi Valentýnku zlomit, takže spolu nějaký čas strávíme, ale samozřejmě už má svůj vlastní program. A myslím, že mě to za chvilku čeká i s mladší dcerou. Je to takový normální koloběh života. Samozřejmě rodiče se s tím těžko vypořádávají, ale je to přirozené a člověk musí zase najít ten čas sám pro sebe,“ svěřila se Super.cz herečka s tím, že dvacetiletá dcera Valentýna, kterou má se zpěvákem Pepou Vojtkem, se už odstěhovala. „Už si buduje vlastní život,“ řekla nám zpěvačka s tím, že brzy ji to čeká i s mladší, patnáctiletou Majou.

Herečka se stejně jako v loňském roce objeví v představení Noc na Karlštejně, na které se už s kolegy velmi těší. „Čeká mě prázdninové hraní, mezi tím proběhne i dovolená, člověk se musí zastavit a užívat si normálního života. Letos se moc těším, protože my budeme na třech zámcích, na Kačině, Konopišti a na Mělníku, to hraní tam je noblesnější,“ prozradila Sabina Laurinová s tím, že svůj volný čas věnuje také rodičům. „Jsem vděčný člověk za to, že ještě rodiče mám a mohu s nimi trávit čas, věnuji jim ho hodně a oni mně. Musím to zaklepat, aby se dařilo zdraví, a musím říct, že si toho vážím čím dál víc,“ dodala herečka. ■