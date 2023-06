Bývalá hvězda Ordinace Kulovaná: Něžnosti s přítelem na premiéře, takhle to mezi nimi jiskří už 21 let

Anna Kulovaná Profimedia.cz

Na premiéře nového představení Hračička v Divadle Radka Brzobohatého, kde je režisér i uměleckým šéfem, se od sebe neodtrhli. Na sofa ve foyer divadla se na herečku, s níž má dvě děti, režisér vrhnul a nešetřil polibky.

Něžnosti ve společnosti si Anna Kulovaná užívala a přítomnost fotografů jí rozhodně nedělala problém. Přestože se nedávno spekulovalo o tom, že by měla mít s režisérem románek herečka Denisa Nesvačilová (31), vše nasvědčuje tomu, že šlo jen o fámy. Sama Nesvačilová vše popřela a na čtvrteční premiéře pár předvedl, že to mezi nimi stále jiskří.

„Možná pomáhá, že máme úplně jiné zájmy. Burák hodně přemýšlí a já zase ráda chodím do sauny a do bazénu, v zimě na hory, což on nesnáší. Radši leží v posteli,“ svěřila se Super.cz nedávno Anna s tím, že to je možná jejich klíč k tomu, jak si udržet dlouholetý funkční vztah. ■