Bývalá Miss Anglie provokovala v plavkách. Pětinásobná mamina se stále pyšní výstavní figurou

Danielle Lloyd Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Rozhodně byste do ní neřekli, že je to maminka pěti dětí. Tři syny porodila svému exmanželovi - bývalému fotbalistovi Jamiemu O’Harovi. S elektrikářem Michaelem O’Neillem, jehož si v roce 2019 vzala, pak má ještě dalšího syna a vytouženou dceru.

Není divu, že je ráda, když se tatínkové o děti postarají a ona může aspoň chvilku relaxovat u bazénu. Bývalá misska si navíc pochvaluje, jak jí to s druhým manželem klape.

„Čím jste starší, tím lépe víte, co se vám nejvíc líbí, a pokud jste s někým delší dobu, tak moc dobře víte, co má rád i váš protějšek. A pokud k sobě ladíte, tak jako já a Michael, je to vždy recept na ten nejlepší sex,“ svěřila se před časem Lloyd, která neustále maká na své postavě a klidně by se tak mohla opět věnovat dráze modelky. ■