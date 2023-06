Tenisová kráska Dominika Cibulková se tři měsíce po porodu ukázala ve společnosti! Příští léto už budu fit, řekla. Super.cz

"Jsem máma na plný úvazek. Můj nejlepší kamarád je odsávačka, všude ji mám s sebou. Malou kojím nebo chůva jí dává z flašky. Dnes jsem se sem velmi těšila, tím, že se věnuju rodině, chodím na akce opravdu málo. Jednou dvakrát za rok. Nalíčím se, vlasy, z domácího županu se převléknu, užívám si to," řekla Super.cz Dominika.

Dorazila v černém modelu, jak sama řekla, není ve formě a takto se nyní cítí dobře. Na hubnutí má ale ještě čas. "Teď ještě kojím, to je nejdůležitější. Nebudu se nyní stresovat. A na hubnutí pak přijde čas," prozrazuje.

"Zhubla jsem třicet kilo po prvním dítěti, teď to dám taky. Jsem sportovkyně, zatnu se a půjde to. Mám harmonogram, že chci být příští léto fit. V říjnu na sobě začnu makat, nasadím dietu, za půl roku to dám," usmívá se s tím, že aby byla v kondici, musí na sobě tvrdě makat.

"Na mě se tuky rychle nabalují, i když jsem hrála, musela jsem si dávat velký pozor. Abych zhubla, musím čtyřikrát pětkrát týdně makat a musím mít velmi striktní stravu. Je to velká makačka. Nemám nic zadarmo," dodala bývalá tenisová ikona. ■