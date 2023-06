Zpevňovat postavu do plavek bude až na dovolené: Zhubnout nepotřebuju, ale stehna se mi třou o sebe, přiznala Míša Tomešová

Zpevňovat postavu do plavek bude Míša Tomešová až na dovolené. Super.cz

Už stříhá poslední centimetry na metru do konce divadelní sezóny. Michaela Tomešová (32) už se těší na čtrnáctidenní dovolenou s manželem Romanem Tomešem a syny Kristiánem a Jonášem do Chorvatska, kam vyrážejí už tuto neděli. "A pak ještě na týden odložíme kluky u prarodičů a to bude dovolená jen pro nás dva," řekla Super.cz.

"Letošní sezóna byla jedna z nejnabitějších a nejnáročnějších. Tu práci miluju, ale už se těším, až v neděli po posledním dvojáku Biografu láska v Divadle Kalich nasedneme do auta a vyrazíme k moři. Pojedeme do kempu, kde už jsme loni byli. Je to hned u moře, je tam mělko a dokonce jsme zjistili, loni tedy až poslední den, že je tam zdarma hlídání pro děti," vyprávěla nám Míša po svém vystoupení na charitativní akci Busking pro Slunce.

Letos to jsou poslední prázdniny, které si může s rodinou prodloužit. V září totiž Kristián nastupuje do první třídy. "Už jsme měli pasování prvňáčků a šerpovali je, měli i vystoupení. Oba jsme s Romanem brečeli jako želvy. Kristián vyrostl tak rychle. Do školy se těší, je připravený, půjde tam se svými spolužáky ze školky, takže kolektiv zůstal zachován. A třídní učitelka je moje sousedka, tak budu mít hned čerstvé zprávy," prozradila Míša, která bude mít až na pár představení v rámci Hvězdného léta pod žižkovskou věží s Divadlem Kalich v létě volno.

Když jsme se s Míšou potkali minule, svěřila, že se jí po letech stalo, že se jí při chůzi dotýkají stehna a tře jimi o sebe. Takže jsme probrali i zpevňování těla před plavkovou sezónou. "Hubnout totiž nepotřebuju. Jde právě o to zpevnění, jsem totiž docela líná a někde to tak nějak visí. Nahoře je to tedy v pohodě. Ale myslím, že když začnu pořádně cvičit, což jsem nikdy nedělala a po třicítce už je to potřeba, bude to v pohodě," uzavřela. ■