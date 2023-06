Sestava StarDance kompletní: Krajčo dostal sexy brunetku, hvězda Kukaček vítěze Vodičku

Richard Krajčo a Dominika Rošková Foto: Česká televize/ StarDance/ Mikuláš Křepelka

Vavřinec Hradilek (36) si zatančí s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou, Darija Pavlovičová, známá z televizního hitu Kukačky, dostala do páru vítěze z roku 2019 Dominika Vodičku. „Jsem nadšený. Lehce jsem vydedukoval, kdo by to mohl být, a jsem rád, že to je zase umělecká duše, kterou můžu ve StarDance vést,“ uvedl Vodička.

Richard Krajčo (46) boky na parketu rozvlní v páru s Dominikou Roškovou, matadorka televizních soutěží Tereza Mašková (27) si zatančí s Danielem Kecskemétim a Ivu Kubelkovou (46) parketem provede Martin Prágr.

„Byl jsem překvapený, Ivu jsem nečekal. V minulých řadách jsem měl dopředu nějaké tipy a vždycky mi vyšly. Tentokrát to bylo těžké, protože jsme všichni tanečníci poměrně vysocí. A první dojem? Ten byl super. Iva působí jako sympoška. Myslím si, že na sebe bude náročná,“ mínil Prágr po prvním setkání.

David Prachař bude tančit se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou, Eva Adamczyková si zatančí s Jakubem Mazůchem, Marek Adamczyk si zatančí s vítězkou z roku 2018 Lenkou Norou Návorkovou, cukráře Josefa Maršálka parketem provede vítězka jedenácté řady Adriana Mašková a desítku soutěžních párů pak uzavírají Ivana Chýlková a Jan Tománek. ■