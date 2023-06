Cardi B se pustila do syna miliardáře ze ztracené ponorky: Místo truchlení prý komentuje polonahé modelky

Cardi B se pustila do syna britského miliardáře Hamishe Hardinga. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Mohla bych si na tebe sednout?“ stálo u popisku polonahé modelky, která pózovala v tangách. „Ano, prosím,“ odpověděl Szasz s nadšením. Tento příspěvek navíc vyskočil jen chvíli poté, co požádal své sledující o modlitby za jeho rodinu.

Netrvalo dlouho a do Szase se opřela spousta lidí. A to včetně rapperky Cardi B (30), která pro něj nemá absolutně žádné pochopení. Dle rapperky by si Szasz neměl užívat, ale čekat doma na všechny nové informace ohledně pátrání. „Není to smutné? Že jsi miliardář a všem je to jedno? uvedla Cardi B v rozsáhlé reakci na instagramovém účtu.

Sám Sazsz řekl o Cardi B, že touží jen po pozornosti. „Jak trapná celebrita. Cardi B se snaží ovlivnit mě a utrpení mé rodiny. Šel jsem na koncert Blink182, abych se s tím vyrovnal spíš takhle, než abych seděl doma a sledoval novinky. Styď se, Cardi,“ uvedl s tím, že je její tvorba odpad, smazal všechny své kontroverzní příspěvky a později byl jeho účet deaktivován.

Cardi B se k jeho slovům ještě vyjádřila, aby objasnila účel svého příspěvku. „Šlo o to, že se celý svět modlí za posádku v miniponorce a syn jednoho z mužů si online natřásá svůj p*nis pro dívky z OnlyFans a chodí na koncerty Blink 182. Celou dobu jsi hledal vliv, nikdo nevěděl, kdo jsi, dokud jsi neřekl, že je to tvůj nevlastní otec. To je důvod, proč vás lidé nenávidí, rozmazlení spratci miliardářů bez citů,“ dodala rapperka.

Nevlastní syn Hamishe Hardinga později reagoval na vlnu nenávisti. Přiznal, že si prochází peklem a má o svého nevlastního otce strach. Zároveň deníku Daily Mail potvrdil, že nemá dostatek financí, ale ani pas, aby za oceán vycestoval.

„Všechno kolem, ale hlavně to, co Hamish prožívá tam dole, je něco strašného. Nespal jsem několik dní, (ale) není to o mně. Očividně se příliš bojím o svou mámu a situaci. Takže si to neužívám ani cokoli jiného, z čeho se mě snaží obvinit. Jen to celou strašlivou situaci ještě zhoršuje,“ vysvětlil se slovy, že modelka z OnlyFans, kterou "chce mít na svém obličeji," je jeho přítelkyně.

Tyhle komentáře nechává u jejích příspěvků každý den, aby ostatní nápadníci „vypadli“. Samotný koncert pak navštívil poté, co sledoval zprávy dva dny v kuse. Dle svých slov si chtěl jenom na dvě hodinky „ulevit" od těžkých myšlenek. ■