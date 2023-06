Rozloučení s Českem: Sexy Nikola Buranská je bez chlapa a stěhuje se do Dubaje

Nikola Buranská Foto: archiv TMR/vodný park Bešeňová (4x)

"Nemám tady partnera, nic, co by mě drželo, tak jdu do světa na zkušenou. Bude to nová životní kapitola, samozřejmě obavy mám, ale těším se," řekla Super.cz Buranská.

Velkou oporou jí v Dubaji bude jedna z jejích nejlepších kamarádek Simona Stanton, která tam už několik let žije a provozuje zde jógové centrum. "Je super, že tam budu mít Simču. Teď mě čeká hledání bytu, se kterým mi Simča pomůže. A v září už velké stěhování," dodala Buranská na kosmetické party.

Zároveň plánuje v Dubaji rozhodit sítě v modelingových agenturách. "Myslím si, že jsem dobrý typ na tento trh. V minulosti jsem pracovala v Indii, kde jsem měla hodně práce. Tak uvidíme," uzavřela. ■