Na cvičení čas nemá. Za štíhlý pas herečky Lindy Rybové můžou dobré geny a neustálá práce

Herečka Linda Rybová za své křivky vděčí dobrým genům. Super.cz

„Možná to tak vypadá, ale rozhodně to tak není. Já to nestíhám. Poslední rok byl tak strašlivě pracovní, tak jako žádný. Tempo se stále nabírá. Já jsem nestihla vůbec nic. Každý den jsem v práci. Tím já se udržuji – prací a staráním se o děti. To je všechno, co já stíhám,“ smála se herečka během rozhovoru pro Super.cz.

Když už ale aspoň trochu času má, přesně ví, jaký druh cvičení ji nejvíce baví. „Když mám jednou za rok čas, tak se snažím chodit na jógu, protože mě všechno bolí a nemůžu to vydržet. V normálním běžném životě je to strašné, ale já opravdu nestíhám vůbec nic,“ dodala Linda Rybová, která se už nemůže dočkat, až si v příštích dnech vyjede odpočinout s přáteli do Chorvatska. ■