Výměna manželek nenechala diváky v klidu: Hovado odporné, nešetří otce a jeho drsnou výchovu

Výměna manželek vzbudila opět emoce. TV Nova

V panelovém domě na přeloučském sídlišti totiž vládne poněkud drsná výchova a na své dvě nevlastní dcerky je otec přísný. Jeho chování náhradní maminku Petru dokonce dožene k pláči. Hned po odvysílání pořadu se začali diváci k celé Výměně vyjadřovat. „Právě proto, že nejsou jeho dcery, tak se k nim má chovat slušně, hovado odporné,“ napsala jedna z divaček.

Výměna manželek se neobejde bez slz: Náhradní maminka je z chování otce k dcerám v šoku.

TV Nova

„Holky budou poznamenané do konce života. Dětství jim to už nevrátí jen kvůli takovému hajzlovi. U vlastní matky nemají zastání,“ stálo v dalším z mnoha komentářů. „Mě u srdce zabolelo, jak ty holčičky chtěly být s náhradní maminkou...'já chci bydlet s tebou', tolik lásky jako za těch 10 dní asi nepoznaly. To mě zničilo,“ napsala další z divaček, kterou středeční Výměna manželek nenechala v klidu.

Někteří z diváků se dokonce na sociálních sítích dotazovali, zda v takové situaci zasáhne sociální úřad. „To by byl zázrak, v předešlých dílech byla horší situace a nic,“ stálo v odpovědích. Nejenže diváci kritizovali chování nevlastního otce malých holčiček, nit suchou nenechali ani na jejich matce Janě.

Vadilo jim, že si podobnou výchovu nechá líbit. „Jana by se nad sebou měla zamyslet. Protože chování jejího přítele, a i její, bylo přes čáru. Ty holčičky byly suprový a v tu chvíli, kdy s nimi byla Petra, dostaly lásku, a i pohodu a pochopení. Vše skončilo, když přišel Pavel. Nikdy, opravdu nikdy nepochopím, jak máma může vyměnit lásku ke svým dětem za lásku k chlapovi,“ napsala jedna z divaček. ■