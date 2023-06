Na pódiu na sobě nedává nic znát: Anna Slováčková opět bojuje s psychikou. Nemám lehké období, říká

Anna Slováčková opět bojuje s psychikou. Super.cz

Při vystoupení trochu promokla, ale nepřízeň počasí ji ani diváky neodradila. "My jsme nedávno vydali nový singl Prší a leje jako z konve, tak to bylo aspoň tematické, když jsem ji zazpívala," smála se Anna Slováčková (27) po vystoupení na charitativní akci Busking pro Slunce.

Zpěvačka nyní žije přípravou nového alba, které by mělo vyjít na podzim, ke zmíněnému singlu natočila s kapelou i nový videoklip. "Natáčeli jsme ho v hospodě, živě i s hudbou, lidi museli pořádně chlastat. Nebýt sponzorského pivovaru, dost bychom v tom zahučeli, což si nemůžeme dovolit, protože hodně peněz stojí nahrávání cédéčka," svěřila.

Nedávno Anička na sociálních sítích postovala dost depresivní text, propadala se do smutné nálady. V rozhovoru jsme se vrátili i k tomu. "Už mě nějak unavuje povrchní svět Instagramu a sociálních sítí, kdy lidé oceňují jen to hezké a té realitě se vyhýbají. Něco takového mě přepadlo a bylo mi líto, že je to celé takové těžké. Nemám úplně lehké období," vysvětlovala.

O podobném tématu jsme si s Aničkou povídali před pár měsíci a vypadalo to, že už je s tím srovnaná a pomohly jí terapie. "Je to běh na dlouhou trať. V momentě, kdy někdo prožil nějaké problémy s psychikou, ví, že se to kdykoli může vrátit a může být hůř. Je dobré si to přiznat a bojovat s tím i terapií. Taky když zhubnete pět kilo, tak se to jen samo neudrží. Já se sice snažila zdravou psychickou hygienu udržovat, ale jsem citlivý člověk, tak všechno prožívám náročněji," uzavřela. ■