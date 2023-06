Psycholožka z Poldy Jana Kolesárová poprvé od rozvodu s Američanem ukázala přítele: Žije a zpívá s muzikantem z Uruguaye

Jana Kolesárová poprvé od rozvodu s Američanem ukázala přítele, muzikanta z Uruguaye. Super.cz

S exotickým fešákem dorazila zahrát a zazpívat na charitativní akci Busking pro Slunce, kam ji pozvala organizátorka, herečka a její kamarádka Nikol Heřmánková Kouklová (33). "Vlastně jsem ani nevěděla, co čeho jdu, chtěla jsem zůstat za texty a teď vidím, jak je to populární a co se tady děje. Jsem nervózní, zvlášť když vidím profesionální muzikanty na pódiu. Já profík nejsem, " přiznala nám Jana.

Na pódiu vystupovala se svým partnerem Alexem. "Písně spolu tvoříme, on hudebně, já textově, zatím máme dvě, ostatní jsou v procesu. On je zpěvák a hudebník, mě k tomu víceméně nutí a já neúspěšně vzdoruji," upřesnila. S Alexem, o němž prozradila, že pochází z Uruguyae, se znají sedm let, jak se poznali, nechává obestřené tajemstvím. A to, že se s ním objevila před médii až nyní, vysvětlila tím, že si sama na mediální akce nepotrpí.

Aktuálně v Česku Jana natáčí nejen Poldu, ale má i další projekty. "S Jirkou Strachem točíme Lovce, je to krásný projekt, seriózní thriller. Chybí nám asi třetina. Roztáčíme i kriminálku Temný kraj 2. Je to v poklusu, jeden projekt za druhým," vypočítala Jana, která by se z hausbótu, kde v Praze žije, ráda na zimu opět vrátila do Kalifornie.

"Tu zimu ráda trávím tam, s rodinou. Doufám, že v prosinci do tady uzavřu, a pak uvidíme, co přijde," krčila rameny. Přítele prý nechá v Česku. "Abychom si od sebe odpočinuli. To je důležité. Myslím, že v rutinních vztazích dlouhá budoucnost není," míní Kolesárová. ■